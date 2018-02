Jedem Expat, der seit 5 Jahren in einer der 19 Brüsseler Gemeinden lebe, arbeite und seine Steuern zahle, dem solle auch auf regionaler Ebene Wahlrecht verliehen werden. Das Motto des Brüsseler Flamen: „No taxation without representation“. Staats- und Verfassungsrechtler haben allerdings ihre Zweifel, denn es braucht für diesen Vorgang ein spezielles Gesetz auf belgischer Bundesebene. Überdies bestehe zu diesem Thema auf politischer Ebene absolut keine einheitliche Meinung. Das habe seinen guten Grund, so Emmanuel Vandenbossche, Professor für Verfassungsrecht an der Freien Universität Brüssel (VUB).

Vandenbossche verweist auf die dadurch möglicherweise entstehende Diskriminierung zwischen Nicht-Belgiern, denen in Brüssel ein regionales Wahlrecht eingeräumt werde und Nicht-Belgier in Flandern und in der Wallonie, denen dieses Recht nicht eingeräumt würde. Gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion sagte der Verfassungsrechtler: „Wir haben in Belgien einige asymmetrische Verhältnisse, doch Asymmetrie auf Basis der Zuerkennung eines politischen Rechts haben wir bisher noch nicht erlebt. Der Staatsrat würde dies ganz einfach zurückweisen.“