A.Kockartz Das Wirtschaftswachstum in Belgien soll in diesem Jahr um 1,8 % wachsen. 2017 betrug das hiesige Wachstum 1,7 %. Damit bleibt Belgien wirtschaftlich unter dem Durchschnitt in der Eurozone, also der EU-Mitgliedsländer, in denen der Euro als Währung gilt. Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in der Eurozone beträgt nach jüngsten Berechnungen der EU-Kommission 2,3 %.