Trotzdem kam es in Antwerpen zu einem Verfahren, in dem die Chefs des belgischen Bauunternehmens verurteilt wurden. Ein Antwerpener Richter urteilte, dass er nicht an die bulgarischen A1-Bescheinigungen der Bauarbeiter gebunden sei, da diese auf betrügerische Art und Weise erlangt wurden. Die Angeklagten gingen in Berufung und der Vorgang wurde an den EuGH weitergegeben.