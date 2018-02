Autor: U. Neumann

U. Neumann Eine europäische Petition für den Kampf gegen Nahrungsmittelverschwendung hat an diesem Samstagmorgen die 1 Mio.-Marke an Unterschriften überschritten. Das hat die Webseite "change.org" bekannt gegeben. An der Wiege der Petition steht neben Frankreich, Griechenland, Spanien, Deutschland, Italien und Großbritannien auch Belgien.