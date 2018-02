Denn um die Einheit in der Europäischen Union, aber auch in einigen Mitgliedstaaten selbst, steht es in letzter Zeit nicht so gut. Zu einem Zeitpunkt, da viele populistische Bewegungen Europa spalteten, komme das Jahr des kulturellen Erbes genau richtig, sagt Jimmy Jamar, Chef der Vertretung der Europäischen Kommission in Brüssel in einem Interview mit unserer Redaktion. "Wir können sagen: 'Das ist, was wir sind, was Europa ist.' Etwas, was die Menschen tatsächlich teilen, ist ihr kulturelles Erbe."

Bei all den Problemen wie Klimawandel, Finanzkrise hat es einer positiven Nachricht bedurft, erklärt auch Michel Marnier, Direktor für Kultur, Bildung, Jugend und Sport bei der Europäischen Kommission, auf dem anschließenden Bürgerdialog am Mittwoch im Rathaus.

Die Europäische Union habe eine Krise durchgemacht und muss wieder Zugang zu ihren Bürgern finden. Die beste Methode dies zu tun, ist, sich Bereichen zuzuwenden, für die sich alle interessierten wie die Kultur. "Jeder hat kulturelle Bräuche. Alle europäischen Völker teilen etwas, eine Geschichte, aber auch Werte und diese finden wir in unserem Patrimonium - wie hier in diesem herrlichen Rathaussaal."