"Wir haben das Saxophon, den Body Mass Index, die Schlümpfe, den Surrealismus...und seltsamerweise die PommesFrites erfunden." Mit diesen Worten warb der Premier am gestrigen Mittwoch in Davos bei rund 180 Mächtigen mächtig für mehr Investitionen in Belgien. Die Power Reception ist ein fester Begriff in Davos. Die belgische Regierung lädt die Unternehmenschefs hierzu ein.

Michel versuchte, mit der Senkung der Körperschaftssteuer, mit der Verringerung der Lohnkluft zu den Nachbarn, den Reformen, die Belgien durchgeführt habe, dem wachsenden Unternehmervertrauen, der unternehmerfreundlichen Atmosphäre und der zentralen Lage des Landes zu punkten.

Auf regionaler Ebene hätten Flanderns Ministerpräsident Geert Bourgeois und seine Kollegen gleichermaßen die Strategie, Investoren anzuziehen, verbessert. "Mit den verschiedenen Regionen haben wir den Deal geschlossen, in das öffentliche Verkehrswesen, in die digitalen Fertigkeiten und in grüne Energie zu investieren. Wir ziehen also nicht einfach nur eine Reform durch, sondern reformieren unser Land", hieß es.

Gleichzeitig warb der Premier dafür, dass Europa stärker in den Vordergrund treten müsse.