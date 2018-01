Nach den Zwischenfällen von letzter Woche in Groot-Bijgaarden soll der Autobahnparkplatz an der E40 für drei Monte über Nacht geschlossen werden. Das hat Bürgermeister Willy Segers (N-VA) entschieden. Umwohnende der Auobahnparkplätze an der E40 klagen auch immer wieder über Abfall, den die Migranten in ihren Gärten hinterließen. Der Parkplatz in Groot-Bijgaarden bleibe jedenfalls solange für die Übernachtung von Lkw-Fahrern geschlossen, bis eine Videoüberwachung eingerichtet sei, hieß es.

Die Lkw-Fahrer kritisieren diese Entscheidung. Sie wissen in den nächten drei Monaten nicht, wo sie ihre Lkw über Nacht abstellen sollen.