Reporters

U.Ne Die Zahl der Adoptionen von Kindern aus dem Ausland ist in den letzten Jahren in Belgien stark zurückgegangen. Letztes Jahr wurden 159 solcher Adoptionen registriert. Das waren drei Mal weniger als 2009 (damals waren es 479). Das schreibt La Dernière Heure an diesem Donnerstag. Die Zeitung basiert sich dabei auf Zahlen aus dem Justizministerium.