A.Kockartz Am Fischfang mit Fangnetzen, die Elektroschocks abgeben, scheiden sich die Geister. Was die einen für eine umweltfreundliche Art des Fischfang halten, ist für die anderen zu effizient, da die Bestände bestimmter Fischarten zu schnell kleiner werden. Zudem werden negative Auswirkungen auf das maritime Leben unter Wasser befürchtet. Jetzt bestätigte das EU-Parlament das Verbot des Elektrofischens. Die EU-Kommission erlaubt bis jetzt das sogenannte Pulsfischen in der südlichen Nordsee, wovon bisher nur Niederländer und einige wenige Belgier Gebrauch machen.