Deutschlands Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), die gegen die Verlängerung der Glyphosat-Zulassung war, hat das Schreiben, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, nicht unterschrieben. Da es innerhalb der geschäftsführenden Bundesregierung keine einheitliche Linie zum Glyphosat-Ausstieg gebe, habe sie von einer Unterschrift abgesehen, so Hendricks. Deutschland hatte der Zulassung des in der Landwirtschaft und in Privathaushalten weit verbreiteten Unkrautvernichters auf Geheiß von Agrarminister Christian Schmidt (CSU) in Brüssel zugestimmt, obwohl Hendricks dagegen war.

Belgiens Landwirtschaftsminister Denis Ducarme (MR) kündigte bereits nach der November-Abstimmung zu diesem Thema an, sich mit anderen EU-Mitgliedsländern, die gegen Glyphosat gestimmt haben - darunter die Nachbarländer Frankreich und Luxemburg, abzustimmen, um nach Alternativen zu suchen. In Belgien reagierten die verschiedenen Instanzen in Bund, Ländern und Regionen enttäuscht. Insgesamt waren 18 Länder für ein Ende der Zulassung. Die Mehrheit dagegen war also knapp.