In der Nacht zum Mittwoch einigte sich die EU auf die neuen und ein Jahr gültigen Fangquoten in Europa. Daraus erschließt sich, dass die Fischarten, die von der belgischen Fischereiflotte gefangen werden, in den vergangenen Jahren stabil geworden sind, bzw. dass sie dabei sind, sich zu stabilisieren. Diesen Trend stellten die hiesigen Fischer und Reedereien im Laufe dieses Jahres auch selbst fest.

Die Bestände von Seezunge, Kabeljau, Rochen und Scholle haben sich nachhaltig erholt und somit ändert sich für 2018 nichts an den zulässigen Fangquoten für unsere Fischerei. Der Bestand bei den Schollen, in Belgien besonders beliebte Speisefische, befindet sich offenbar auf einem historischen Höchststand.

In den europäischen Fanggebieten, zu denen die belgische Fischereiflotte ausläuft, darf nächstes Jahr mehr Seezunge gefangen werden. Im östlichen Teil des englischen Kanals steigt die Fangquote für diesen Fisch um 25 %, in der Keltischen See um 7 % und im Golf von Gascogne um 6 %. Seebarsch und Aal haben es derzeit schwerer. Deshalb sinken hier die Fangquoten und in den Herbstmonaten, wenn sich diese Fischarten fortpflanzen, ist deren Fang gänzlich verboten.