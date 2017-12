Dieses Amt wird die Mitglieder eines entsprechenden Ausschusses damit beauftragen, die Entschädigungsdossiers zu bearbeiten und zu kontrollieren, bevor die Kompensationen ausgezahlt werden. Aus dem Kabinett des Landwirtschaftsministers verlautete dazu, dass die EU-Kommission einem Haushalt über 21,8 Mio. € zugestimmt habe, was die bereits ausgeschütteten fast 5 Mio. € für Härtefälle aus der ersten Kompensationsscheibe beinhalte.

Die Fipronilkrise brach im vergangenen Sommer aus, nach dem das giftige und in der EU nicht zugelassene Reinigungs- und Desinfektionsmittel Fipronil für Geflügelställe oder -zuchtbetriebe in Eiern und in mit Eiern hergestellten Lebensmitteln entdeckt worden war. Der Skandal hatte seinen Ursprung in den Niederlanden, brach zunächst in Belgien aus und weitete sich anschließen über 40 Länder in Europa aus - darunter 24 EU-Mitgliedsstaaten. Alleine in Belgien waren 93 Betriebe von dem Problem Fipronil betroffen.