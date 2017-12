Premierminister Michel kommentierte den Brexit-Durchbruch in Brüssel per Twitter und nannte ihn „einen wichtigen Schritt vorwärts“, doch damit sei die Arbeit noch nicht zu Ende. „Ein intelligenter Brexit-Deal ist im Interesse unserer Bürger und Unternehmen. Das Vereinigte Königreich ist unser Nachbar und wird das immer bleiben.“, so Michel.

Auch Außenminister Reynders freute sich gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion darüber, dass sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May (Foto oben) einen Durchbruch in Sachen Brexit erzielt haben, weil es zu einer Einigung in einem der heikelsten Punkte - der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitgliedsland Irland - kommen konnte. Auch in den Bereichen EU-Bürger in Großbritannien und Finanzausgleich kam es zu einem Kompromiss.