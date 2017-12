Belga

A.Kockartz/Belga Die Vereinigten Staaten wissen die Intention Belgiens, mehr in den Verteidigungshaushalt zu investieren, sehr zu schätzen. Dies sagte Premierminister Charles Michel (MR) am Dienstag nach einem Treffen mit US-Außenminister Rex Tillerson (Foto) in Brüssel. Tillerson besucht am Dienstag und am Mittwoch in der belgischen Hauptstadt die Nato, die EU und die belgische Regierung.