Fünf Politiker hatten sich nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens Ende Oktober nach Belgien abgesetzt. Ihnen drohen in Spanien langjährige Haftstrafen. Die katalanischen Regionalisten halten sich in Belgien unter Auflagen auf und sind in Abwartung einer Entscheidung zu ihrer eventuellen Auslieferung auf freiem Fuß.

Man wolle nicht in Belgien um Asyl bitten, so Puidgemont bei seiner Ankunft in Belgien, sondern suche in Brüssel als Hauptstadt der Europäischen Union politischen Schutz und Verständnis. Belgien stand danach kurz vor einem schweren diplomatischen Konflikt mit der Regierung von Spanien. So ganz sind die Wogen noch nicht geglättet. Vieles hängt wohl vom Urteil der Ratskammer in Brüssel am 14. Dezember ab.