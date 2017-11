Belgische Biere sind in den Niederlanden und in Frankreich wesentlich billiger, weil sie dort unter verschärften Wettbewerbsbedingungen am Markt sind. Jetzt wirft die aus Dänemark kommende obere EU-Wettbewerbshüterin AB InBev vor, die beliebten Biere von Leffe und Jupiler am eigenen Markt teurer anzubieten, als im Ausland. Der Brauereikonzern verhindere, dass hiesige Warenhausketten oder Großhändler die oben genannten Biere günstiger aus dem Nachbarland beziehen können, so der Vorwurf.

AB InBev soll dabei einfach aber erfinderisch vorgegangen sein. In Belgien sind die Beschriftungen von Bierdosen z.B. dreisprachig ausgeführt: Niederländisch, Französisch und Deutsch. Für die Niederlande produziert die Brauerei Dosen, auf denen kein Französisch zu finden ist und auf den französischen steht kein Niederländisch mehr. Somit entsprechen diese Bierdosen nicht mehr den belgischen Sprachengesetzen und dürfen hier am Markt nicht mehr angeboten werden.

Die Untersuchung der EU-Kommission ist noch nicht ganz abgerundet, denn erst darf sich AB InBev schriftlich mit entsprechender Dokumentation rechtfertigen. Zudem besteht für den Konzern noch die Möglichkeit von Anhörungen bei der EU-Wettbewerbsbehörde und beim belgischen Wettbewerbsamt.