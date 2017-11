„Global gehört Brüssel zur Top 3 der wichtigsten politischen Städte. Brüssel steht international neben Washington DC und New York und strahlt eine enorme Anziehungskraft aus.“, sagte Kristof Schellekens von der Immobiliengesellschaft „Skyline Europe“, die die Expatgemeinschaft der Stadt analysierte.

Allerdings, so Schellekens, machen sich in Belgien auch die beiden Metropolen Gent und Antwerpen international in dieser Hinsicht bemerkbar. Diese flämischen Großstädte warten mit wichtigen Häfen und dort niedergelassenen Weltkonzernen auf und werden für Expats stets interessanter. „Doch Brüssel bleibt hier das Walhalla für Expats!“, heißt es dazu bei „Skyline Europe“.

Alleinstehende Männer und hohe Mieten

Das Bild der Expats in Brüssel täuscht, denn das Klischee vom wohlhabenden Eurokraten, der mit seiner Familie in den luxuriösesten Wohnungen der Stadt lebt, ist längst überholt. Offenbar sind die meisten Expats, die in jüngster Zeit nach Brüssel gekommen sind, eher alleinstehende Männer oder solche, deren Familien in der Heimat geblieben sind. Sicher ist aber auch, dass diese ausländischen Arbeitnehmer durchweg in Appartements leben, die sich der modale Brüsseler nicht unbedingt leisten kann.

Mieten für Studios zwischen 1.500 oder 2.000 € sind keine Seltenheit. Die Mieter selbst zahlen diese Miete übrigens nur selten. Diese wird meist vom Arbeitgeber finanziert… Gerade dieser Umstand, so Kristof Schellekens, macht Expats für die hiesigen Vermieter und Hausbesitzer so attraktiv.