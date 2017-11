Bundeslandwirtschaftsminister Denis Ducarme (MR - kl. Foto) will sich jetzt mit anderen EU-Mitgliedsländern, die gegen Glyphosat gestimmt haben - darunter die Nachbarländer Frankreich und Luxemburg, abstimmen, um nach Alternativen zu suchen. In Belgien reagierten die verschiedenen Instanzen in Bund und Ländern enttäuscht, wie z.B. auch Agrarminister Ducarme. Sein wallonischer Amtskollege Carlo Di Antonio (CDH) sprach z.B. von einer „traurigen Entscheidung“ Europas.

Die Verbraucherschutzorganisation Test Aankoop will mit dem Wiederstand gegen Glyphosat, bzw. gegen das Unkrautvernichtungsmittel Roundup von Monsanto, weitermachen und fordert ein Verkaufsverbot in unserem Land. Schon jetzt ist Privatleuten die Nutzung dieses Mittels untersagt, während es in der Landwirtschaft hierzulande weiter verwendet wird. Der belgische Bauernbund wollte gar eine Verlängerung der Zulassung um 15 Jahre.