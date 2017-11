Autor: U. Neumann

U. Neumann Am Vorabend des zweiten Jahrestages der Anschläge von Paris warnt der Anti-Terror-Koordinator der Europäischen Union Gilles de Kerchove (Foto) vor einzelnen Anschlägen radikalisierter Terroristen. "Die Gefahr einer neuen koordinierten Aktion in Europa, die von Syrienrückkehrern wie in Paris durchgeführt wird, ist gering", so De Kerchove. Das Koordinierungsorgan für Gefahrenanalysen OCAD meldet, dass zur Zeit keine konkreten Anhaltspunkte für Anschläge mit Drohnen in unserem Land vorlägen.