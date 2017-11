Eigentlich lautete das Thema dieses Treffens der Benelux-Regierungschefs in der niederländischen Hauptstadt Den Haag „Benelux als führende nachhaltige und innovative Region“, doch neben dem Umschalten auf nachhaltige Energie, eines der Hauptthemen im neuen niederländischen Koalitionsabkommen, nahm auch die Sicherheit einen Großteil der Sitzung in Anspruch.

Die Regierungschefs aus Belgien und Luxemburg waren die ersten ausländischen Gäste bei Regierungschef Mark Rutte in Den Haag, seit dessen neue Regierung (Rutte III) in der vergangenen Woche die Amtsgeschäfte übernommen hat.

Das letzte Mal, dass der Rahmen zum Vorgehen in Sachen „Grenzüberschreitende Kriminalität“ vertraglich festgelegt wurde, war 2004 im Vertrag von Senningen (ein Schloss in Luxemburg). Jetzt sind die Premierminister der Benelux-Staaten der Ansicht, dass dieser Vertrag ein Update braucht. Dazu fordern die liberalen Premiers Michel, Rutte und Bettel in ihrer Erklärung in Den Haag die Justiz- und Innenminister ihrer jeweiligen Länder dazu auf, in dieser Hinsicht in den kommenden Wochen entsprechende Optionen zu erarbeiten. Ein Benelux-Vertrag zu diesem Thema soll schon im Laufe des kommenden Jahres unterzeichnet werden.

Die Benelux-Premiers verabredeten in Den Haag auch, im Kampf gegen den Terror enger zusammenzurücken. Hier sollen auch präventiv mehr Erkenntnisse ausgetaucht werden. In dieser Frage wollen Michel, Rutte und Bettel auch bei der Europäischen Union eine führende Rolle einnehmen. Nicht zuletzt wollen die drei Regierungschefs auch außerhalb der EU häufiger im Benelux-Verband in Erscheinung treten.