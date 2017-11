Nicht nur Carles Puigdemont fuhr schweres Geschütz gegen EU-Kommissionspräsident Juncker auf, sondern auch mehrere katalonische Politiker, die am Dienstag in Brüssel für ihre Sache demonstrierten. Diese gaben deutlich zu verstehen, dass sie für die EU seien und dass sie die EU um Hilfe bitten. „Wir sind Befürworter von Europa und wir wollen für Europa kämpfen. Und wir hoffen wirklich, dass Europa uns einen Platz geben wird.“, so der allgemeine Tenor am Dienstag am Schumanplatz im Zentrum des Brüsseler EU-Viertels.

Josep-Maria Terricabras, Europaabgeordneter für die katalonische Partei ERC, sparte nicht mit Kritik an dem Kommissionspräsidenten: „Herr Juncker spricht nicht wirklich positiv über Katalonien. Er sagt, dass er an ein Europa mit 85 kleinen Mitgliedsstaaten nicht glaubt. Das sagt einer, der aus Luxemburg kommt. Luxemburg ist kleiner als manche katalonische Stadt. Ich hoffe, dass er seine Ansicht ändern wird.“