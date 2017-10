Länder wie Frankreich und Belgien plädieren für eine Reduzierung der Frist von 24 auf 12 Monate. "Wir haben ein Mandat erhalten, um uns den 12 Monaten so weit wie möglich anzunähern, aber ich denke auch, dass eine Einigung heute wichtig ist", so Peeters. "Wenn es 12 Monate werden, werden wir überglücklich sein, aber ich meine, es gibt einen Spielraum zwischen 12 und 24 Monaten."

Peeters wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, wie wichtig eine gut funktionierende Entsenderichtlinie für Belgien sei. Das Land steht an dritter Stelle, was die Aufnahme entsandter Arbeitnehmer angeht und an neunter Stelle, was die Entsendung von Arbeitnehmern betrifft.

Sollte es an diesem Montag zu einer Einigung der Minister kommen, muss noch ein Kompromiss mit dem Europaparlament gefunden werden. Das hatte letzte Woche einen eigenen Entwurf erarbeitet. Kommissarin Thyssen hofft, dass bis nächsten Sommer eine definitiver Einigung auf dem Tisch liegen wird.