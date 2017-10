Ziel ihrer Arbeit wird sein, nachzusehen, ob die entsprechenden bereits bestehenden Regeln ausreichend sind bzw. die dahingehende Gesetzgebung der verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten besser aufeinander abstimmen. Derzeit ist Milquet offiziell noch Abgeordnete des Brüsseler Regionalparlaments, doch gegen sie laufen Ermittlungen wegen Missbrauch von Kabinettsgeldern für einen Wahlkampf, als sie noch Vize-Ministerpräsidentin, Unterrichts-, Familien- und Kulturministerin der Französischen Gemeinschaft in Belgien war. 2016 musste sie dort zurücktreten.

Joëlle Milquet wird dem Mitte-Links-Spektrum innerhalb der frankophonen Zentrumsparten CDH zugeordnet. Sie gehört zu den führenden CDH-Kräften, die stets an Koalitionen mit den frankophonen Sozialisten PS in Wallonien und in der Französischen Gemeinschaft festhielten. Unter Milquet als Vorsitzender wurde die frühere christdemokratische PSC zur humanistischen Zentrumspartei CDH umgeformt.