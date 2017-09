Eigentlich ist das Thema des Gipfels die digitale Wirtschaft, der Schwerpunkt von Estland, das den Vorsitz inne hat. Da jedoch der junge französische Präsident als erster das Wort bei dem auf drei Stunden angesetzten Abendessen ergreifen sollte, wurde das Thema zunächst auf seine Grundsatzrede und seine Vision für Europa gelenkt.

Macron hatte sich am Dienstag in seiner Rede an der Sorbonne dafür stark gemacht, die Integration der Europäischen Union zu vertiefen. So will er u.a. einen europäischen Finanzminister, einen gemeinsamen EU-Haushalt, die Schaffung gemeinsamer Streitkräfte in Europa und eine Besteuerung großer Internetfirmen.

Unter den ehrgeizigen Zielen Macrons sind auch viele Dinge, die Belgiens Premier Charles Michel in den letzten Monaten gefordert hat. So hofft Michel auf eine tiefgreifende Reform und eine neue Zukunft Europas im Sinne des französischen Präsidenten.