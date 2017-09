Die eigentliche Kamera registriert unterdessen das Kennzeichen des jeweiligen Wagens. Durch das Zusammenfügen aller registrierter Angaben und Daten ist möglich, jene Fahrzeuge zu ermitteln, die die Abgas- und Ausstoßnormen übertreten.

Dieses System wurde am Donnerstag in Brüssel im Europaparlament vorgestellt, als Technologien präsentiert wurden, die z.B. mit Abgaswerten irreführende Automobilhersteller im Rahmen der europäischen Ermittlungen in Sachen „Dieselgate“ zu überführen. Die Ausschussvorsitzende Kathleen Van Brempt (kl. Foto) hofft, dass diese Kameras in ganz Europa zum Einsatz kommen können.

Damit will man feststellen, ob die Werte, die die Autobauer angeben und die in deren eigenen Labors gemessen wurden, auch mit denen in der Praxis auf der Straße übereinstimmen. Auch soll damit herausgefunden werden, ob die Besitzer von Dieselwagen durch Ausbau oder Manipulation von Rußfiltern oder Katalysatoren die Behörden hinters Licht führen.