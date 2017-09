Autor: Uta Neumann

Uta Neumann An diesem Sonntag, 24. September, wird in Deutschland gewählt. 3.920 Anträge von Auslandsdeutschen aus Belgien seien jetzt erfasst, heißt es in der Pressestelle des Bundeswahlleiters. Wie viele davon am Ende tatsächlich wählen, wisse man aufgrund des Wahlgeheimnisses nicht. Als deutsche Staatsbürgerin mit Wohnsitz in der Hauptstadt Europas frage ich mich vor allem, welche Auswirkungen der Ausgang "meiner Wahl" - jede Stimme zählt! - auf Europa und vor allem auf die Europäische Union haben könnte.