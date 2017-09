Die Bundesstaatsanwaltschaft hatte im Oktober 2015 36 Kurden und kurdische Organisationen an das Strafgericht verwiesen und zwar unter dem Vorwurf der Beteiligung an terroristischen Aktivitäten. Den Beteiligten wurde vorgeworfen, in Belgien und in anderen westeuropäischen Ländern Jugendliche zu rekrutieren und für den bewaffneten Kampf der PKK gegen türkische Autoritäten auszubilden.