Auch vor dem Hintergrund der atomaren Bewaffnung der Nordkoreaner sein eine militärische Eskalation der Spannungen kein Weg zur Lösung der Probleme. Im Gegensatz zu Russland Präsident Wladimir Putin sieht der belgische Außenminister wirtschaftliche Sanktionen sehr wohl als ein wichtiges Druckmittel gegen Nordkorea an.

In Sachen Vermittlerrolle der EU erinnerte Reynders gegenüber der VRT am Dienstagmorgen an die Verhandlungen rund um das Nuklearprogramm mit dem Iran. Hier habe Europa eine wichtige Rolle spielen können, als sich Gespräche mit den USA als unmöglich erwiesen. Falls Gespräche zwischen Nordkorea auf der einen und China sowie den USA auf der anderen Seite scheitern, könnte die EU als ein neutralerer Vermittler einspringen, so der belgische Außenminister.