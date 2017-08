„Dies ist ein einmaliger Augenblick, wie wir ihn in den letzten Jahren nicht mehr erlebt haben.“, so Michel nach dem Treffen. Der belgische Premierminister wertete dieses Treffen als den Beginn einer neuen politischen Generation, die aus mehr oder weniger gleichaltrigen Politikern bestehe: „Unsere Generation muss Europa wieder aufbauen. Wir haben den Krieg nicht erlebt und wir lieben Europa. Alle drei!“ Diese liberale Gruppe von führenden Politikern öffne ein „window of opportunuty“, dass dem europäischen Projekt neues Leben einhauchen müsse.

Frankreichs Staatspräsident Macron ergänzte Michels Ausführungen: „Es ist eine sehr spezifische Verantwortung unserer Generation, um Europa wieder aufzurichten.“ Macron nannte eine ganze Reihe von fundamentalen Punkten, die dieses Projekt angehen müsse: Wirtschaft, die monetäre Ebene, das Sozialwesen aber auch die Verteidigung.

Die Hauptpunkte, die in Luxemburg besprochen wurden, fußen auf den Vorschlägen, die bei einem Treffen der Benelux-Staaten am Rande des EU-Gipfels auf Malta Anfang des Jahres gemacht wurden. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte war am Dienstag in Luxemburg allerdings nicht mit dabei, doch mit ihn war man telefonisch verbunden und überdies trifft Macron Rutte in dieser Woche noch in Paris.