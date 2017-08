Bei Radio 1 sagte der flämische Liberale eindeutig: „Wir müssen so schnell wie möglich die Rechte der Bürger verdeutlichen, sowohl die der EU-Bürger, die in Großbritannien wohnen, als auch die der Briten, die in der EU leben. Wir bemerken, dass in Großbritannien und in einigen europäischen Ländern Verwaltungspraktiken in Gang gesetzt wurden, als wäre der Brexit bereits vollzogen, doch das geschieht erst 2019.“

Verhofstadt legte auch einen Finger in die finanzielle Wunde des britischen Ausstiegs aus der EU: „Man kann nicht so einfach eine Scheidung beantragen und die Lasten dem Partner überlassen. Es muss deutlich werden, was die Briten zahlen möchten, um wegzugehen.“ Auch zum Thema irisch-britische Grenze nach dem Brexit hat Verhofstadt eine Meinung: „Das ist die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Die Europäer wollen absolut nicht zur Situation der Vergangenheit zurückkehren, mit Gewalt zwischen allen Parteien in Nordirland.“