An dem Treffen am 26. September sollen die zuständigen Minister und Behördenvertreter der betroffenen Länder teilnehmen. Inzwischen hat der Eierskandal 17 Länder erreicht, 15 EU-Mitgliedsstaaten plus Hongkong und die Schweiz. Diese Angabe hat die EU-Kommission offiziell bestätigt.

Das Treffen solle stattfinden, sobald alle Fakten auf dem Tisch liegen, hatte Andriukaitis zuvor noch erklärt.

Seinen Ursprung hat der Skandal in Belgien und den Niederlanden.

"Wir müssen in allen Einzelheiten aufklären, was passiert ist", so der Litauer EU-Kommissar. "Wir brauchen eine umfassende Analyse dieses Falls." Die Experten müssten herausfinden, wo die Probleme entstanden seien - "damit wir uns zusammensetzen und über Lösungen und Folgen sprechen können".

Andriukaitis habe über seinen Vorschlag für eine Krisensitzung bereits mit dem belgischen Landwirtschaftsminister Denis Ducarme und den zuständigen Ministern in Deutschland und den Niederlanden, Christian Schmidt und Martijn van Dam gesprochen.

In den vergangenen Tagen hatten sich die drei Länder gegenseitig Vorwürfe gemacht. Ducarme hatte die Niederlande beschuldigt, schon im November 2016 über den illegalen Gebrauch von Fipronil im Eiersektor informiert gewesen zu sein, die Information aber nicht weitergeleitet zu haben. Van Dam hatte Ducarme seinen Unmut über diese Anschuldigung mitgeteilt. Andriukaitis forderte die Mitgliedstaaten auf, sich nicht gegenseitig den 'Schwarzen Peter' zuzuschieben.

"Wir haben ein gutes System", sagte er und verwies dabei auf das Europäische Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel, Rapid Alert System. Man müsse jetzt zusammenarbeiten, anstelle Energie mit gegenseitigen Schuldzuweisungen zu verschwenden.