Autor: U. Neumann

U. Neumann "Bürger aus meinem Wahlkreis haben mich auf verschiedene Pressebeiträge aufmerksam gemacht, in denen über die Forschungsergebnisse einer deutschen Chemikerin berichtet wurde, wonach der Einsatz von Methadon die Wirkung einer Chemotherapie bei der Krebsbehandlung deutlich verbessern könne", sagt der Europaabgeordnete Pascal Arimont in einem Interview mit Uta Neumann. Doch das Thema ist umstritten. Fachkreise warnen vor falschen Hoffnungen und dass die Wirksamkeit des Opioids für therapieresistente Tumorleiden noch nicht ausreichend belegt sei. Um Unsicherheiten bei Betroffenen zu vermeiden, hat Arimont Mitte Juli eine parlamentarische Anfrage an die Europäische Kommission gestellt.