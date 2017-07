Zwar sei die Teilnahme an dem Vorhaben freiwillig, aber alle 28 Mitgliedstaaten hätten erklärt, dass sie im Schuljahr 2017/2018 an der Initiative teilnehmen wollten, heißt es in einem Pressebericht der Europäischen Kommission.

Das Bildungsprogramm soll den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung einer gesunden Ernährung vermitteln und ihnen erläutern, auf welche Weise Nahrungsmittel erzeugt werden.

Millionen europäischer Schulkinder sollen von dem Programm profitieren und tausende Landwirte in jedem EU-Mitgliedstaat dadurch unterstützt werden, betonte der EU-Kommissar für Landwirtschaft Phil Hogan.

Neben frischem Obst, Gemüse und Trinkmilch können auch verarbeitete Erzeugnisse wie Suppe oder Obstkompott, Saft, Joghurt und Käse an die Schulkinder ausgegeben werden, vorausgesetzt die nationalen Gesundheitsbehörden genehmigen dies.

Belgien bekommt eine Mittelzuweisung für Obst und Gemüse in Höhe von rund 3,4 Mio Euro (aufgerundet) und für Schulmilch von rund 1,7 Millionen Euro (aufgerundet).

Die bereits bestehenden Programme, die im vergangenen Jahr über 20 Millionen Kinder in der EU erreichten, würden in diesem neuen Programm zusammengeführt und optimiert, so der Bericht. Derzeit nehmen 24 Mitgliedstaaten an dem alten Obst- und Gemüseprogramm sowie 28 Mitgliedstaaten an dem alten Milchprogramm teil.