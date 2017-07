Für Belgien würde das erste Szenario eine Erhöhung des Beitrages um 7 Prozent jedes Jahr bedeuten. Das macht rund 310 Millionen Euro, mit denen der belgische Haushalt zusätzlich belastet würde. Einer der Gründe für die starke Zunahme ist, dass alle Kürzungen, darunter auch die auf Zölle, gestrichen werden sollen. Für Belgien, das aufgrund des Hafens von Antwerpen besonders hohe Zölle hat, wäre das ein Gegenschlag.

Das zweite Szenario würde zu einer Erhöhung des belgischen Beitrags um 140 Millionen Euro, das heißt rund 3 Prozent, führen.

Nur wenn sich die EU-Migliedstaaten entscheiden, den gesamten Betrag von 10 Milliarden Euro durch Ersparnisse auszugleichen, würde das dem belgischen Haushalt ein Guthaben von 25 Millionen Euro einbringen.

Die Europäische Kommission hat bereits zu verstehen gegeben, dass zwar bei den Agrarausgaben und eventuell auch beim Kohäsionsfonds gekürzt werden könnte, doch will sie mehr Geld in den Ausbau einer europäischen Verteidigung und in die Migrationspolitik fließen lassen. Das dritte Szenario scheint folglich eher unwahrscheinlich.

Die Frage der Beiträge ist besonders heikel in Belgien. So zitiert die Zeitung De Standaard eine Aussage des N-VA-Europaparlamentariers Sander Loones: "Wer denkt, dass wir das budgetäre Milliardenloch nach dem Brexit stopfen können, indem wir die Mitgliedstaaten höhere Beiträge zahlen lassen, irrt sich." Belgien und Flandern sollten die Rechnung des Brexits nicht zahlen müssen, heißt es weiter.

Dennoch wird die budgetäre Auswirkung des Brexits in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Dänemark vergleichsweise noch größer sein, schreibt De Standaard. Diese Länder profitieren derzeit nämlich noch mehr von verschiedenen Kürzungen, die in dem Vorschlag der Kommission wegfallen würden.