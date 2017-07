Sollten Bürger der Europäischen Union Rechte im Vereinigten Königreich verlieren, drohen die Fraktionen mit der Ablehnung der am Ende der Verhandlungen getroffenen Vereinbarungen mit den Briten.

Die britische Premierministerin Theresa May will allein britische Gerichte über EU-Bürger entscheiden lassen. Das bedeutet jedoch Unsicherheit für die dort lebenden EU-Bürger, sagte der Fraktionsführer der Liberalen und Brexit-Beauftragter im Europaparlament, Guy Verhofstadt.

"So wird die Familienzusammenführung viel schwieriger werden, die Teilnahme an den Kommunalwahlen wird nicht mehr möglich sein. Doch wir haben eine ganz andere Einstellung hierzu. Diese Bürger sollen die gleichen Rechte wie die britischen Bürger haben. Wir schlagen vor, dass das gleiche System angewandt wird, wie bei EU-Bürgern in der Europäischen Union, ohne administrativen Ärger und Einschränkungen von Rechten, die sie derzeit noch genießen", sagte Verhofstadt im VRT-Radio an diesem Montagmorgen.

Was so ziemlich alle pro-europäischen Fraktionsführer im Europaparlament kritisieren ist, dass Europäer in Großbritannien nach dem Brexit zu Bürgern zweiter Klasse degradiert werden.

Der Zeitpunkt des Briefes ist kein Zufall, denn am heutigen Montag beginnen die technischen Verhandlungen zum Brexit. Man wolle den Hauptverhandlungsführer, Michel Barnier, unterstützen und von Anfang deutlich machen, dass es keine Mehrheit im Europäischen Parlament für ein Abkommen geben werde, bei dem die Rechte der Bürger eingeschränkt würden, hieß es.