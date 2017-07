Belga

A.Kockartz/Belga Die britische Regierung will sich aus dem 1964 abgeschlossenen Fischereiabkommen zurückziehen, dass Fischern aus Belgien, Irland, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland erlaubt, in einer Zone von 6 bis 12 Seemeilen vor der britischen Küste zum Fang auszufahren. Ganz nebenbei: Dieses Abkommen entstand, bevor die Briten in die Europäische Union eintraten.