A.Kockartz Auch die belgische EU-Kommissarin für Arbeit und Soziales, Marianne Thyssen (Foto), nahm an der Trauerfeier für den früheren deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl im EU-Parlament in Straßburg teil. Für die flämische Christdemokratin war der europäische Trauerakt eine sehr emotionale Angelegenheit. Die Welt habe Abschied von einer großen Persönlichkeit genommen, so Thyssen gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion.