VRT

A.Kockartz Nach Angaben der zuständigen Behörden findet jeder zweite im belgischen Bundesland Flandern gemeldete Flüchtling nach rund zwei Jahren einen Arbeitsplatz. Damit schneidet Flandern in dieser Hinsicht besser ab, als Schweden oder Deutschland. Die EU-Kommission will jetzt die flämische Herangehensweise in dieser Hinsicht als Beispiel für die anderen europäischen Mitgliedsländer nehmen.