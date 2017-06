Offiziell ändert sich für die Briten bei der EU in Brüssel nichts, so BRUZZ. Die Brexit-Verhandlungen verändern z.B. am Statut der insgesamt 1.046 offiziellen britischen EU-Beamten in der Europäischen Kommission tatsächlich nichts, wie es von offizieller Seite her dazu heißt.

Sie wurden nämlich nicht aufgrund ihrer Nationalität angeworben, sondern nach Zulassungsprüfungen, an denen jeder EU-Bürger teilnehmen kann. Alle bisher geltenden Rechte und Pflichten gelten für die britischen EU-Beamten weiter, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bereits vor einem Jahr dazu. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Oder doch?

Sorgen machen sich in dieser Frage allerdings die Gewerkschaften bei der EU-Kommission. BRUZZ zitiert dazu eine Notiz vom 3. Mai 2017 an den deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger, der auch für den EU-Haushalt und das Personal zuständig ist. Hierin verlangen die Arbeitnehmervertreter bei der Kommission, dass den britischen Beamten zügig mitgeteilt wird, wie es um ihre Arbeitsplatzsicherung, um ihre Rente und um ihre Aufenthaltserlaubnis (in Belgien) bestellt ist. Die Gewerkschaften wollen sich nach eigenen Aussagen dagegen wehren, dass ihre britischen Kollegen als „Lösegeld“ bei den Brexit-Verhandlungen missbraucht werden.