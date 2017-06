Die kürzlich veröffentlichte Studie der Europäischen Kommission "Key Data on Teaching Languages at School in Europe - 2017 Edition" belegt, dass in nur drei Bildungssystemen in der EU, Sprachenlernen schon ab dem Vorschulniveau Pflicht ist: In Polen, Zypern und in der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien.

Lambertz selbst stammt aus der deutschsprachigen Gemeinschaft, einer Grenzregion im Osten Belgiens mit französischer, deutscher und niederländischer Sprachgrenze. Ich wäre nichts von dem geworden, was ich gemacht habe, wenn ich nicht auch mehrere Sprachen beherrscht hätte, sagt Lambertz. Auch er unterstreicht, wie wichtig Motivation beim Erlernen einer Sprache sei. "Menschen müssen motiviert sein, dann lernen sie eine Sprache sehr viel schneller. Also müssen wir die Begegnungsmöglichkeiten und die Situationen im Alltag richtig einsetzen." Wer mehrmals auf Grenzen gestoßen sei, weil er in einem Grenzraum die Sprache des Nachbarn nicht verstehe, werde sich sehr schnell anstrengen wollen, ist der Politiker überzeugt.