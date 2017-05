A.Kockartz/GE Die EU-Kommission hat nach langen Diskussionen ihre Bedenken gegenüber der deutschen PKW-Maut fallen lassen, nach dem die Bundesregierung in Berlin ihr Gesetz dazu nachbesserte. Diese Maut sorgt vor allem in grenznahen Regionen für Ungemach, z.B. in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien. Die ostbelgischen Politiker, allen voran der EU-Abgeordnete Pascal Arimont (CSP/EVP – kl. Foto), gab seinem Unmut in einer Pressemitteilung freien Lauf, wie die deutschsprachige Tageszeitung Grenzecho am Donnerstag schreibt.