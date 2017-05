AP

A.Kockartz Das EU-Parlament will etwas gegen die Lebensmittelverschwendung unternehmen und teilte dazu jetzt mit, dass in ganz Europa jährlich rund 88 Mio. Tonnen Nahrung verloren gehen. Das bedeutet, dass jeder Bürger in der Europäischen Union pro Kopf etwa 173 kg Lebensmittel verschwenden. Dabei belegt unser Land mit einem Durchschnittswert von 345 kg einen unrühmlichen zweiten Platz hinter Spitzenreiter Niederlande, wo laut EU pro Kopf und pro Jahr 541 kg Lebensmittel weggeworfen wereden .