Die so genannte "Clean-up-Aktion" erfolgte im Vorfeld der vierten jährlichen "Our Ocean-Konferenz". "Our Ocean 2017" findet am 5. und 6. Oktober in Malta, der Heimat des Europäischen Kommissars für Umwelt, maritime Angelegenheiten und Fischerei, Karmenu Vella, statt. An der Konferenz werden insgesamt rund 1.000 Menschen teilnehmen.