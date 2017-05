A.Kockartz/VRT

A.Kockartz Die Region Brüssel-Hauptstadt und der EU-Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) investierten gemeinsam zwischen 2007 und 2013 rund 108 Mio. € in wirtschaftliche Projekte in der strukturschwachen sogenannten „Kanalzone“ in Brüssel. Diese Zuschüsse wurden 32 verschiedenen Unternehmen und Projekten gewährt, die damit mehr als nur Arbeitsplätze schaffen konnten, wie eine aktuelle Bilanz belegt.