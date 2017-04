Guy Verhofstadt ist der Ansicht, dass viele britische Bürger den Brexit mittlerweile bereuen, doch deren Regierung habe nun einmal beschlossen, Artikel 50 des Vertrages von Lissabon auf den Weg zu bringen und Premierministerin May habe einen Brief an die EU geschrieben, in dem sie die Standpunkte ihrer Regierung in Sachen Brexit verdeutliche.

Dies habe Folgen, so Verhofstadt in The Guardian. Die Briten werden die Zollunion verlassen und dies führe zu Zollkontrollen nach dem Brexit. Die Briten werden den Einheitsmarkt verlassen, auf den seinerzeit sogar Premierministerin Margaret Thatcher bestanden habe. Dies bedeute, dass der freie Verkehr von Menschen, Waren und Gütern sowie Dienstleistungen zwischen Großbritannien und der EU ein Ende habe.

Da die britische Regierung offensichtlich nicht vorhabe, an den europäischen Kooperationen auf juristischer Ebene und auf Ebene des internen EU-Bereichs festzuhalten, haben britische Bürger nach dem Brexit nicht mehr Recht auf einen Ferienaufenthalt in der Europäischen Union, als Touristen aus Russland und Studenten aus Großbritannien müssten für einen EU-Aufenthalt die gleichen Bedingungen erfüllen, wie ein Kommilitone aus Indien.