Kathleen Van Brempt (kl. Foto) von den flämischen Sozialisten SP.A, die Vorsitzende des EU-Dieselgate-Ausschusses, sagte dazu, dass die europäischen Mitgliedsländer die Einführung von neuen Schadstofftests in der realen Fahrpraxis behinderten und verlangsamten und dass sie großen Spielräumen in der Messung zustimmten: „Von Anfang an wurde deutlich, dass die Mitgliedsländer die Belange ihrer Industrie vor die Volksgesundheit setzten“.

Die Sozialisten (SP.A), die Grünen (Groen) und die Nationaldemokraten (N-VA) aus dem belgischen Bundesland Flandern im EU-Parlament forderten die Einsetzung einer unabhängigen EU-Agentur zur Kontrolle solcher Vorgänge, um derartige politische Einflussnahme zu verhindern, doch sie fanden kein Gehör.

Die Sozialdemokratin Van Brempt warf den Christdemokraten (CD&V) und den Liberalen (Open VLD) in Flandern vor, die Verhinderung einer solchen Agentur mit verschuldet zu haben. Bei den Liberalen hieß es dazu, man könne nicht für jedes Problem eine neue Agentur gründen und die Christdemokraten weisen auf eine „starke europäische Kontrolle hin, die Hintertürchen schließe.