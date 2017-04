Die EU will seit dem „Ja“ für den Brexit der Briten per Referendum keine Zeit verlieren und machte schon früh Nägel mit Köpfen in Sachen Vorbereitung der Verhandlungen zum Ausscheiden der Briten aus der Union. Der Europäische Rat hatte bereits kurz nach dem Referendum eine Task Force eingerichtet, die die Austrittsverhandlungen auf den richtigen Weg für Brüssel führen sollen. Die Leitung dieser Task Force übernahm der belgische Spitzendiplomat Didier Seeuws (1965) aus Gent.