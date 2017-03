Premier Michel hofft vor allem, dass auch nach dem Brexit die Möglichkeit bestehen bleibt, mit Großbritannien gute Beziehungen zu unterhalten. Doch genau wie EU-Präsident Tusk ist auch er der Ansicht, dass dies ein trauriger Tag für Europa sei: „Ich halte nicht viel von diesem Entschluss, doch ich habe Respekt vor der Wahl der britischen Wähler. Ich sage heute, dass wir alles tun müssen, um ein globales Abkommen mit den Briten zu erreichen.“

Michel stellt fest, dass der Ton, den seine britische Amtskollegin May in ihren Schreiben anschlägt, positiv ist. Dies sei in der Logik der Zusammenarbeit schon einmal eine gute Sache. Und doch werden die Brexit-Verhandlungen seiner Ansicht nach kein leichtes Unterfangen sein: „Die Herangehensweise in Belgien wird sehr kühl und rationell sein. Wir hoffen, dass es möglich ist, nach dem Brexit gute und starke Relationen mit Großbritannien zu unterhalten, nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene, sondern auch auf Ebene der Sicherheit und im Kampf gegen den Terror.“