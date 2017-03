"Wir wollen eine positive Rolle in der ganzen Diskussion zur Zukunft der Europäischen Union spielen", betonte Mark Rutte.

Beim informellen Treffen an diesem Freitag in Brüssel bereiten die Staats- und Regierungschefs den Gipfel von Rom am 25. März vor. Für dieses Datum ist anläßlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge die Verabschiedung einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der Union - ohne Großbritannien - geplant. Das Papier soll ihre Vision von einem künftigen Europa definieren.

Der Text dürfte einer diplomatischen Quelle zufolge allerdings sehr allgemein gehalten sein. Als Vorlage, Denkanstoß und Beitrag zum Gipfel am 25. März 2017 in Rom dient auch das Weißbuch zur Zukunft Europas, das der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, am 1. März vorlegte.