Flämische Unternehmen tragen den größten Teil zum belgischen Export nach Großbritannien bei und deshalb herrscht angesichts des bevorstehenden Brexit dort große Beunruhigung. Die Unternehmer befürchten hohe Einfuhrzölle und -abgaben auf ihre Produkte nach dem Brexit (siehe nebenstehenden Beitrag).

Großbritanniens Außenminister Johnson erkennt das Problem und die Wichtigkeit davon. Er will denn auch rasch ein gutes neues Abkommen dazu mit Belgien erreichen: „Ich bin sicher, dass wir fähig sind, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten des Ärmelkanals positiv ist. Wir treiben massiv Handel mit flämischen Firmen. Ich glaube, ich liege richtig, wenn ich sage, dass Unternehmen aus Flandern zu unseren wichtigsten Export- und Importpartnern gehören.“

Johnson will gleichzeitig über den Brexit und über ein neues Handelsabkommen mit Belgien verhandeln. Dies beruhigte Flanderns Ministerpräsident Geert Bourgeois doch etwas, wie er gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion andeutete: „Das ist doch eine vernünftige Vorgehensweise. Man darf doch nicht in eine Phase geraten, in der nichts ist, in der man eine Zäsur hat, wo es mit der EU und einem Einheitsmarkt getan ist, ohne etwas anderes an diese Stelle zu setzen. Das würde einfach nur Chaos verursachen.“

Das bedeutet also, dass man auf den Beginn der konkreten Gespräche zum Brexit warten muss.